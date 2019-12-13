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«Известие о том, что Следственный комитет вызывает почти 100-летних ветеранов на ДОПРОСЫ в рамках расследования преступлений нацистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны, ничего, кроме отвращения, у нормального человека вызывать не может», — пишет…