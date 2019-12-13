ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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Общество
Борис Вишневский: «Не хочет ли СК заняться расследованием сталинских преступлений?»
«Известие о том, что Следственный комитет вызывает почти 100-летних ветеранов на ДОПРОСЫ в рамках расследования преступлений нацистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны, ничего, кроме отвращения, у нормального человека вызывать не может», — пишет…Подробнее »
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Здоровье
Максим Ликсутов сообщил о централизации управления трамваями и метро
В своем блоге руководитель столичного дептранса опубликовал информацию, что теперь управлять путевой трамвайной инфраструктурой будет метрополитен. Максим Ликсутов пояснил, что…Подробнее »
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Здоровье
Протаранивший ворота церкви москвич избил настоятеля
Житель Москвы, протаранивший на автомобиле ворота церкви Иоанна Предтечи, побил настоятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 45-летний мужчина…Подробнее »
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Здоровье
В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с «долгами» за ЖКХ
В пресс-службе банка ВТБ заявили о новом способе узнавать у россиян данные их банковских карт. Об этом сообщает РИА «Новости». Так, мошенники отправляют…Подробнее »
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Здоровье
Билл Гейтс рассказал, каким будет мир после пандемии
Вакцина «положит конец» пандемии коронавируса в ближайшем будущем. Однако мир после пандемии сильно изменится, считает американский миллиардер-филантроп и основатель Microsoft…Подробнее »
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Экономика
СМИ узнали о «непростых» владельцах недвижимости в главной башне «Москва-Сити»
Башня «Федерация», расположенная в деловом центре «Москва-Сити», считается одним из самых престижных и дорогих объектов недвижимости в столице. Среди владельцев дорогостоящих апартаментов и офисных помещений в комплексе — высокопоставленные чиновники, силовики, аПодробнее »
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Происшествия
Обновление российской научной станции в Антарктиде сорвалось из-за необъяснимой поломки
У берегов Анголы в заливе Луанды больше месяца стоит атомный лихтеровоз «Севморпуть», который должен был доставить модули для кардинального обновления…Подробнее »
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Происшествия
При крушении самолета на юге страны погибли офицер запаса и солдат ЦАХАЛа
Во вторник, 24 ноября, в результате крушения легкомоторного самолета в районе Рахата на юге страны, погибли офицер запаса ЦАХАЛа и…Подробнее »
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Происшествия
Мужчина с сигаретой во рту вытащил щенка из пасти аллигатора и попал на видео
В американском округе Форт Майерс, штат Флорида, пенсионер вытащил щенка из пасти аллигатора. Видео произошедшего опубликовано на сайте CNN. 74-летний…Подробнее »
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Происшествия
В России за день загорелись две исправительные колонии
Сразу два пожара на территории учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний, произошли в РФ. Как сообщили в ведомстве,…Подробнее »
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Бизнес
«С завода маска уходит за 4 рубля, а в аптеке стоит 20»
Минпромторг России может запретить закупать иностранные медицинские маски в рамках госзакупок. Об этом попросили российские компании, выпускающие средства защиты. Челябинские производители масок в целом согласны, что нужно защищать отечественную промышленность, но неПодробнее »
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